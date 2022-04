The Hellacopters, l’histoire du hard en dix titres

MUSIQUE

The Hellacopters

EYES OF OBLIVION

Nuclear Blast

Tous les chevelus le savent, la Suède est la seconde patrie du hard rock. Natifs de Stockholm, The Hellacopters ont eu leur heure de gloire au mitan des années 1990, ce qui leur a permis de jouer en première partie de Kiss ou ZZ Top. En 2005, le band prétend que the Rock and roll is dead, tourne aux Etats-Unis avec The Hives, autre gemme suédoise version punk garage et finit par se saborder sur un double album live.

L’histoire aurait dû en rester là, avec son aura de mystère. Mais non. Malgré le décès de son ancien guitariste Robert Dahlqvist, le groupe rallume une vieille flamme à l’été 2017 et, cinq ans de revival plus tard, sort Eyes of oblivion, l’album qui marque son grand retour. Et quel disque! Si vous avez zappé les cinq…