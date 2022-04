Huit jeunes du sud du canton impliqués dans diverses infractions

Grâce aux investigations de la police cantonale, il a pu être établi que sept autres personnes, âgées entre 16 et 20 ans et également domiciliées dans la région, ont été impliquées dans plusieurs affaires de dommages à la propriété et diverses infractions à la Loi sur la circulation routière. L'auteur de trois excès de vitesse de Via Secura a par ailleurs été auditionné par un avocat, indique un communiqué de la police.

Les quatre auteurs présumés mineurs et les quatre auteurs présumés majeurs seront dénoncés au Tribunal des mineurs et au Ministère public. La police précise que les dégâts, effectués dans le sud du canton, concernent des champs, des forêts et une cour d'école. Le montant des dégâts est actuellement estimé à plus de 10 000 francs. EF