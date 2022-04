Ils ont fait le week-end dans le Sud

LA CONFIRMATION

Daniel Piller s’en défend, mais Gumefens/Sorens a plus qu’un rôle d’outsider à jouer cette saison en 2e ligue. Son équipe l’a confirmé samedi avec un court – et précieux – succès face à Chiètres (2-1). Deuxièmes provisoires, les Gruériens carburent à près de deux points par match. Grâce notamment au rendement de leurs attaquants Baptiste Maillard et Steve Doutaz. Deux hommes encore attendus ce dimanche sur le terrain de Schönberg, pour un choc contre l’équipe en forme du moment. Malheur au perdant qui pourrait faire une croix sur la première place monopolisée par Ueberstorf.

LA PHRASE

«Il faut croire à notre maintien jusqu’au bout et montrer du caractère pour éviter la déroute. Finir derniers ferait mal.» GUILLAUME BERSET, CAPITAINE DU FC GRUYÈRE-LAC, LANTERNE ROUGE DU…