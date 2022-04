Improvisation théâtrale et ciné-concert

ÉBULLITION

La saison des Improvisibles se poursuit dès ce jeudi: la troupe d’improvisation théâtrale bulloise organise son deuxième round du tournoi de Catchimpro (19 h 30). Le troisième est agendé au 19 mai. Samedi, le club bullois accueillera un ciné-concert, avec les Chaux-de-Fonniers de Yrre. Qui s’appellent aussi Luhlæ, pour le projet présenté ici (20 h): Luhlæ X The Witch a été créé pour le festival 2300 Plan 9 et mêle black metal, ambient, noise et post-rock. Le film mis en musique est TheWitch, de l’Américain Robert Egger. Une histoire de sorcellerie dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle. www.ebull.ch.