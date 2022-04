CHÂTEL-SAINT-DENIS

Jean-Marie Genoud s’est éteint le 17 mars à son domicile dans sa 79e année. La cérémonie du dernier adieu a eu lieu en l’église de Châtel-Saint-Denis le 21 mars.

Jean-Marie vit le jour à Châtel-Saint-Denis le 4 mai 1943, dans le foyer de François et Louise Genoud. Dernier d’une fratrie de onze enfants, il était choyé par ses aînés et participa dès son plus jeune âge aux travaux de la ferme.

Après une brillante scolarité, il fit un apprentissage dans le commerce bancaire, avant que le devoir ne le rappelle sur le domaine familial. A la suite du décès prématuré de son frère aîné, il reprit les rênes de l’exploitation, soutenu par sa famille. En parallèle, il fut un membre actif et apprécié de la communauté châteloise.

En septembre 1986, il épousa celle qui restera plus…