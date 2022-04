Joli succès pour Chèvrexpo

Les exposants provenaient principalement des cantons de Fribourg et de Vaud, ainsi que de Berne et Lucerne. Antoine Menoud, de Sâles, est parvenu à décrocher la deuxième place du concours de la meilleure collection. Chez les jeunes éleveurs, le trio de tête représente dignement les ditricts du sud fribourgeois. Valentin Deschenaux (Morlens) a été sacré vainqueur, suivi de Robin Gachet (Charmey) et de Jane Favre (Le Crêt-près-Semsales). Les résultats peuvent être consultés sur le site de l'Associaton fribourgeoise d'élevage ovin et caprin. EF

Découvrez notre galerie photos.