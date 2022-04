Kurt Vile, de flegme et de flemme

MUSIQUE Kurt Vile

WATCH MY MOVES

Verve Records

Quatre ans après son incroyable Bottle it in, le guitariste et chanteur américain Kurt Vile sort son neuvième album studio, intitulé Watch my moves. Avec un nouveau défi pour l’ancien membre de The War On Drug: avoir signé sur une major, avec le risque de perdre quelque indépendance. Or, dès la première écoute de Like exploding stones, les fans du chevelu peuvent se rassurer: l’homme n’a rien perdu de son phrasé lancinant, de son parlé-chanté flegmatique, de ses guitares qui puisent au tréfonds du folk patriotique, qui le triture, le pervertisse, le malaxe et le régurgite encore plus luisant.

Autour du format classique guitare-basse-batterie, Kurt Vile brode des arrangements aériens (Hey like a child), magnifie des arpèges très classiques…