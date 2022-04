L’évasion infernale

BANDE DESSINÉE

Stephen Desberg et Tony Sandoval

VOLAGE

Editions Daniel Maghen

Ian McGilles est un mercenaire américain avec un pouvoir spécial. Mais cela n’a pas été suffisant: il est mort en action et se retrouve en Enfer, un endroit à la Jérôme Bosch, tout en créatures étranges, pleines de dents et de sang, de désespoir et de cruauté. Au sein de cet univers de désolation, il réussit à réunir autour de lui une bande de personnages douteux, tous ayant une seule envie: s’enfuir. On y trouve une empoisonneuse romaine, une reine espagnole, un tueur en série, un nazi, une pirate des Caraïbes et un musicien assassin, une compagnie historique et hétéroclite pour le moins peu digne de confiance. L’évasion commence, la traque aussi. Jusqu’à la découverte de Volage, une étrange femme ailée…

