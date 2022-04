L’AFIPA devient l’AFISA

SANTÉ. Les délégués des sept réseaux de santé et des EMS du canton de Fribourg se sont réunis mercredi à Domdidier. Ils ont approuvé la modification des statuts de l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA). Celle-ci absorbe ainsi les membres de l’Association fribourgeoise des soins et de l’aide à domicile, qui avait été dissoute en 2021, et intègre dans un même temps les réseaux de santé. Ensemble, ils ont constitué la nouvelle Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées et de l’aide et des soins à domicile (AFISA). Cette dernière compte désormais 47 membres et «se pose en partenaire privilégiée de l’Etat et des communes pour tout ce qui touche à la politique des personnes âgées», communique l’association. Le nouveau comité a également…