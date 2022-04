A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu, me, ve 14h, sa 10h et 14h.

Bourg de l’Auge 3: vide-dressing by Annie. Me 10h-19 h, sa 10h-16h.

BULLE

Musée gruérien: lectures flaubertiennes par Les Diseurs (Jacqueline Corpataux et Jean Godel), mises en contexte par Christophe Mauron, Denis Buchs et Christophe Dutoit. Intermèdes musicaux par Cyrille Purro. Me 19h30.



ÉCHARLENS

Croix Verte: rencontre des amis du patois. Me 14h et 20h.



LE PÂQUIER

Carmel: messe. Ma 19h30.

ROMONT

Bicubic: concert de la fanfare de l’école de recrues 16-1/2022. Me 19h30.