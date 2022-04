L’exposition de caprins a ravi jeunes éleveurs et organisateurs

Espace Gruyère a accueilli samedi la 14e édition de Chèvrexpo. Le gérant de la manifestation se réjouit que la jeunesse perpétue l’élevage caprin dans le canton.

ÉLODIE FESSLER

BULLE. Les bêlements de quelque 177 chèvres laitières ont résonné samedi à Espace Gruyère, à Bulle. Chèvrexpo, l’exposition d’élevage caprin intercantonale, était de retour dans le chef-lieu gruérien après deux ans d’absence. De quoi réjouir les organisateurs, soit l’Association fribourgeoise d’élevage ovin et caprin et la Fédération vaudoise d’élevage caprin.

Des exposants fribourgeois et vaudois principalement, mais également bernois et lucernois ont répondu présent pour montrer leurs animaux et les faire concourir dans 27 catégories. Ces derniers élèvent principalement leurs protégées par plaisir et ne vivent pas…