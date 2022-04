La Chambre patronale donne son avis pour la votation du 15 mai

VOTATIONS. Quatre sujets, trois avis. En vue de la votation du 15 mai, la Chambre patronale, organe politique de l’UPCF, ne s’est pas prononcée sur la loi sur la transplantation d’organes. Mais pour ce qui est des deux autres sujets fédéraux, la Chambre patronale propose un oui et un non. Oui à la participation de la Suisse à l’élargissement de Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Non à la loi sur le cinéma. Et pour la votation cantonale? La Chambre patronale apporte un soutien unanime au décret sur le transfert de propriété et sur l’octroi d’une dotation pour l’Etablissement cantonal de promotion foncière (ECPF).