La fanfare militaire mercredi au Bicubic

ROMONT. Les recrues de la fanfare militaire suisse se retrouveront mercredi soir à 19 h 30 sur la scène du Bicubic de Romont. Composé de 46 musiciens provenant de tout le pays et soutenus par huit cadres de milice et le commandant de la compagnie, le brass band interprétera des marches traditionnelles et un large choix de pièces plus modernes. Les tambours seront également de la partie lors de cette tournée nationale qui s’arrête cette semaine en Glâne. Renseignements supplémentaires sur le site www.militaermusik.ch.