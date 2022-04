La Maison de Garde est reconduite

Il y a six mois, la Maison de garde, regroupant une trentaine de médecins de famille sur le site de l’HFR Riaz pour le service de garde, avait été timidement acceptée par les médecins du Cercle de garde de la Gruyère (La Gruyère du 2 octobre 2021). L’HFR a communiqué mercredi qu’elle sera reconduite après une votation acceptée, à une large majorité cette fois, par ces mêmes médecins.

Les avantages présagés de cette nouvelle organisation ont été confirmés. Les forces sont regroupées, les patients sont orientés dans la filière adaptée et les temps d’attente sont ainsi réduits. Sur place, les médecins de famille peuvent également faire appel aux infrastructures de l’hôpital, comme les laboratoires ou la radiologie, et aux médecins de garde, «soit des chefs de clinique». En outre, le rapprochement entre les spécialistes hospitaliers et les généralistes permet à ces derniers «d’organiser plus facilement la suite de la prise en charge de leurs patients au sein de l’HFR».

D’après le communiqué, une enquête a été menée auprès des patients et des médecins de garde sur la prise en charge, l’organisation du service ou encore le matériel à disposition. Les résultats «confirment la satisfaction de toutes les parties devant cette collaboration».

Pour rappel, la Maison de garde accueille des patients à la Permanence de l’HFR Riaz de 18 h 30 à 22 h en semaine et de 15 h 30 à 20 h le week-end. Jusqu’à maintenant, environ 120 patients par mois en moyenne y ont été pris en charge.