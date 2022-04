La Patrouille des Glaciers démarrera finalement mercredi

Le commandant de la PdG Roger Schwery avait prévenu: «La montagne et la météo auront le dernier mot. Il ne sera fait aucun compromis sur la sécurité». Après analyse de la situation en montagne, la direction de l'événement a annoncé dans la nuit de lundi à mardi que le coup d'envoi de la course de ski-alpinisme était reporté de vingt-quatre heures.

«Les précipitations de neige fraîche et de pluie des derniers jours ont affaibli le manteau neigeux et obligent à des travaux de sécurisation supplémentaires en prévention de possibles avalanches», détaille la PdG dans un communiqué. Les premiers départs (Z1/A1) devraient avoir lieu de manière échelonnée ce mercredi à 21h30.

Environ 310 équipes de trois personnes y sont attendues. Elles s'élanceront de manière échelonnée, à Zermatt dès 21h30. Ces sportifs s'attaquent à un parcours de 57,5 km et 4836 mètres de dénivelé positif qui les amène jusqu'à Verbier. Environ 360 équipes prendront plus tard dans la nuit de mercredi à jeudi le départ d'Arolla pour le «petit» parcours long de 29,6 km et de 2200 mètres de dénivelé positif. Le solde des 1517 patrouilles inscrites se mesureront au tracé valaisan vendredi. Les horaires de cette deuxième partie sont maintenues, précise encore la direction de course. ATS