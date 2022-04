La revanche de Ruth a sonné

Dès vendredi, les fans de la série Ozark pourront enfin découvrir l’épilogue de l’engrenage criminel dans lequel a plongé la famille Byrde. On en trépigne déjà.

SUSPENSE. Ça va barder dans les Ozarks! Dès ce vendredi, Netflix va mettre en ligne les derniers épisodes de la quatrième et ultime saison d’Ozark, série noire et addictive dont le tombé de rideau devrait laisser quelques personnages sur le carreau.

Petit retour en arrière. On apprend dès le premier épisode, et le premier coup de feu tiré en pleine tête, qu’il vaut mieux ne pas trop s’attacher aux personnages secondaires. Expert de la finance, gentil père de famille et époux planplan, Marty Byrde blanchissait de l’argent pour un cartel mexicain. Problème, son partenaire s’est cru plus malin que leurs dangereux associés et Marty…