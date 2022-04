La Suisse et Gaëlle Thalmann perdent contre l’Italie

FOOTBALL

Mauvaise opération pour l’équipe de Suisse féminine et sa gardienne bulloise Gaëlle Thalmann. En match de qualification pour la Coupe du Monde 2023, les Suissesses se sont inclinées 0-1 mardi face à l’Italie. Auteure de plusieurs parades décisives en première mi-temps, la portière du Bétis Séville n’a rien pu faire sur un coup franc millimétré de Cristina Girelli (82e). Reléguée à la deuxième place de son groupe, la Suisse devra remporter ses deux derniers matches contre la Croatie et la Moldavie en septembre et compter sur un faux pas des Transalpines pour obtenir un billet direct pour le Mondial en Nouvelle-Zélande et en Australie et éviter ainsi les barrages.