Le «Romandie», 75 ans et 1001 images

CYCLISME. Saviez-vous que le Tour de Romandie (TdR) était né en 1946 autour d’une fondue? Que le légendaire Eddy Merckx perçut 40 000 francs (soit dix fois plus que n’importe quel autre coureur) en 1968 lorsqu’il gagna sa première course à étapes sur nos routes? Ou encore que l’édition 1984 se joua aux points en raison d’une égalité parfaite au bout de 870 kilomètres et deux contre-la-montre?

Ces anecdotes – parmi tant d’autres – sont rassemblées dans le livre Tour de L’Romandie: Dans la roue de l’histoire (Editions de l’Aire). Coécrit par les journalistes Julian Cerviño et Patrick Testuz, l’ouvrage retrace l’itinéraire du «Romandie» devenu, en trois quarts de siècle, une affaire mondiale. «Un passage obligé avant le Giro et la meilleure façon de préparer le Tour de France»,…