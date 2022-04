Le Centre favorable aux quatre objets en votation

Les délégués du Centre ont tenu, mercredi à Wünnewil, leur assemblée consacrée aux mots d’ordre en vue des votations du 15 mai. Les trois objets fédéraux soumis au vote ont trouvé les faveurs des centristes fribourgeois. Ainsi, ces derniers ont accepté le développement de l’acquis Schengen (unanimité), la loi sur le cinéma (55 oui, 11 non, 2 abstentions) et la loi sur la transplantation (56 oui, 8 non, 3 nuls et une abstention). Au niveau cantonal, ils ont approuvé à l’unanimité (moins un bulletin nul) le décret relatif au transfert de propriété des sites industriels AgriCo à St-Aubin, La Maillarde à Romont et Pré-aux-Moines à Marly, ainsi que l’octroi d’une dotation en capital complémentaire en faveur de l’Etablissement cantonal de promotion foncière.