Le dressage lance sa coupe à Marsens

HIPPISME. Ce week-end, les écuries Sottas de Marsens accueillent un concours hippique de dressage organisé par le club équestre de Bulle. Plus de 300 cavaliers et cavalières sont attendus. «C’est la première fois que ce concours est aussi important. Nous avons passé un cap et cela annonce un bel avenir», explique Chloé Despont, présidente d’un concours qui fera office d’ouverture de la Coupe Henri Chammartin.

Une cavalière de renom sera présente dimanche: Antonella Jouannou de Rham, membre de l’équipe de Suisse de dressage et réserviste aux derniers jeux Olympiques de Tokyo, montera son jeune cheval et part grande favorite. Les régionales Marylise Ruffieux (Echarlens) et Erika Morand (Le Pâquier-Montbarry) peuvent aussi espérer décrocher un résultat.

Le dressage reste une discipline en…