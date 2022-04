Le FC Bulle ramène un point de Meyrin

Les Gruériens ont ouvert le score peu après le quart d'heure de jeu sur un penalty d'Arthur Deschenaux. Un avantage qui n'a pas duré, puisque Meyrin a égalisé vingt minutes plus tard sur… penalty (37e). Une minute plus tard, les Bullois se sont retrouvés à dix suite à l'expulsion de leur défenseur central Jules Deportes. Malgré plus de cinquante minutes en infériorité numérique – et un but meyrinois annulé pour hors-jeu – les hommes de Lucien Dénervaud ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce nul, le FC Bulle conserve sa troisième place au classement et recolle à un point d'Echallens, défait mercredi par le Team Vaud M21.

