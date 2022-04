Le Muveran réussit aux régionaux

SKI-ALPINISME. La Glânoise Ilona Chavaillaz a remporté samedi le Super trophée du Muveran avec ses coéquipières Séverine Pont-Combe et Jennifer Sevennec. Sur les hauts de Bex, elles ont bouclé les 32 km et 2800 m de dénivelé positif en 3 h 22. Victoire également pour les Charmeysannes Séverine Remy et Jeanne Décrind sur les 29 km du Trophée classique, alors que Carole Kilchenmann (Val-de-Charmey) a pris la troisième place avec sa coéquipière Stéphanie Métille. Chez les hommes, Rémy Dénervaud (Les Sciernes-d’Albeuve) a terminé troisième avec son coéquipier Christoph Sauser.