Le Plan directeur régional avance

Les délégués de l’Association des communes de la Veveyse ont accepté mercredi le bénéfice exceptionnel de 122 000 francs et ont été informés sur le calendrier du Plan directeur régional.

Au fil des assemblées, l’Association des communes de la Veveyse (ACV) prend de plus en plus d’importance pour devenir une entité solide. Mercredi soir, à Remaufens, ses délégués ont approuvé les comptes 2021 et le nouveau règlement du personnel avant d’être mis au courant des plans futurs en termes d’aménagement et de structure.

Après avoir souhaité la bienvenue au panel de politiciens veveysans, le président de l’assemblée Rolf Scheuner a laissé la parole à Joseph Aeby, directeur de la Région Glâne-Veveyse (RGV), pour évoquer les comptes de fonctionnement 2021 conclus avec un bénéfice «exceptionnel» de…