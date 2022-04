Le PLR et l’UDC saluent les résultats positifs de l’Etat

COMPTES DE L’ÉTAT. Le PLR et l’UDC sont satisfaits du résultat des comptes de l’Etat, qui se bouclent avec un excédent de revenus de 121,7 millions de francs avant les opérations de clôture, cela malgré un contexte perturbé. «Ce bon résultat repose toutefois sur des revenus externes au canton. Cela implique que la maîtrise des charges doit rester une priorité lors des prochaines années», indique le communiqué du PLR, qui «constate avec déception le faible volume des investissements». L’UDC en profite pour remercier le Conseil d’Etat sortant «pour son travail et sa bonne maîtrise des comptes 2021. Ceci malgré la pandémie et les nombreux soutiens financiers supplémentaires dont ont pu bénéficier les citoyens et les entreprises de notre canton.» Sans contester les besoins supplémentaires de…