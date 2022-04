Le Procureur général a ouvert une procédure pénale

Georges Godel est soupçonné de violation du secret de fonction et Jean-Marc Angéloz d'instigation à la violation du secret de fonction. Des actes d'instruction, notamment des perquisitions et des auditions, ont été réalisés ou seront conduits. Ils doivent permettre de clarifier la situation et ne préjugent en rien de la suite de la procédure, précise le Ministère public. Deux dénonciations ont également été déposées par des particuliers.

Dans un ouvrage écrit par le journaliste Jean-Marc Angéloz, Georges Godel se confie très ouvertement sur ses dernières années à la tête de la Direction des finances. Le Ministère public avait d'abord évoqué une quinzaine de passages délicats. Il avait demandé des renseignements au Conseil d'Etat sur le traitement de certains procès-verbaux et autres écrits à caractère a priori confidentiel. Une réponse a été donnée le 10 mars. DM