Le PVL recommande de voter quatre fois oui

MOTS D’ORDRE. Réunis en assemblée à Romont mardi, les vert’libéraux fribourgeois ont apporté leur soutien au transfert de propriété et à l’octroi d’une dotation en capital pour l’Etablissement cantonal de promotion foncière (30 oui, 2 abstentions), qui sera soumis au vote le 15 mai. Ils approuvent également la révision de la loi sur la transplantation qui introduit le principe du consentement présumé pour le don d’organes (20 oui, 1 non et 11 abstentions). Les vert’libéraux sont favorables à la loi Netflix (29 oui, 1 non et 2 abstentions) et au renforcement de Frontex (30 oui, 2 abstentions). Les membres du parti ont finalement élu par acclamation deux nouveaux vice-présidents: le Glânois Lukas Bieler et Alexandre Triverio, de Fribourg.