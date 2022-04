Le Tour de Romandie de retour à Romont

La 75e édition du Tour de Romandie fait escale à Romont le 27 avril prochain Au bout de 178 kilomètres d’effort, les coureurs se battront pour la victoire dans la cité médiévale.

GLENN RAY

CYCLISME. Trois ans après son dernier passage à Romont, le peloton du World Tour fera son retour dans la cité médiévale le 27 avril prochain. Date à laquelle le chef-lieu glânois accueillera l’arrivée de la première étape du Tour de Romandie (26 avril au 1er mai) au départ de La Béroche (NE). «Une étape casse-pattes où il sera difficile de trouver un kilomètre de plat», a précisé le président d’organisation Jean-Bernard Favre mercredi devant la presse.

Au programme, un tracé de 178 kilomètres et près de 3000 mètres de dénivelé positif – «le plus long et le plus pentu après l’étape reine de Zinal». Les 150…