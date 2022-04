Le Tour du canton fait escale à Porsel

CYCLISME. Après Fribourg et Semsales, Porsel reçoit le Tour du canton ce dimanche. Le Grand Prix se déroule sur un circuit «casse-pattes» de 3,7 kilomètres à parcourir entre 7 (écoliers), 14 (dames) et 21 fois (juniors et hommes). Coup d’envoi des courses dès 11 h, départ des catégories principales à 14 h. «Nous attendons une cinquantaine de participants. C’est peu, et on retrouve moins de Fribourgeois qu’avant. Espérons que ce désintérêt pour le cyclisme ne soit que provisoire», glisse l’organisateur Cédric Bugnon. QD