Les Cafés historiques reviennent au Bilboquet

FRIBOURG. La Société d’histoire du canton de Fribourg, en collaboration avec l’association Bouillon de culture et le Bilboquet, reprend ses Cafés historiques. Ce mercredi (20 h), le café-théâtre de la rue de la Fonderie, à Fribourg, accueillera «une déambulation sanitaire à travers les âges», avec Alain Bosson, docteur en histoire moderne de l’Université de Fribourg. Ce spécialiste de l’histoire de la santé et de la médecine évoquera la lèpre, les épidémies de peste, mais aussi la situation sanitaire générale à Fribourg du Moyen Age au XXe siècle. Intitulée «Entre peste et corona: les Fribourgeois·e·s et leur santé hier et aujourd’hui», la conférence va mettre «en résonance l’héritage du passé avec notre expérience contemporaine de la pandémie».