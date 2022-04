Les causeries des champignons

… Je pose mon oreille…

sur un épais tas de mousse qui pousse sur une souche abandonnée. Je pose mon oreille sur ce qui ne dit rien dans la forêt, sur ce qui est plus vaste que le silence au milieu du réveil général. Sur ce qui est là sans broncher, une masse imposante, posée entre l’ombre et la lumière. Ce bloc vert vit dans la forêt, il vit à un autre rythme que les randonneurs croisés affrontant la pente pour aller jusqu’aux Alpettes – le minisommet que je vise – ou encore un peu plus haut, jusqu’au Niremont. Le départ depuis le village de Semsales sonne sec, la montée accroche. Les sportifs aiment le défi, ils ont à peine le temps de saluer, semant leur sueur sur les cailloux, les yeux levés vers l’horizon, là où il s’agit de porter son corps.

Une masse inerte

La souche silencieuse ne…