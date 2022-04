Les derniers secret de Melvile la trouble

Touche-à-tout génial, Romain Renard a créé une œuvre multimédia autour d’une ville étouffant de mystères.

ROMAIN MEYER

Melvile est une petite ville perdue au milieu d’une forêt américaine immense, insondable, à la fois protectrice et menaçante, lui donnant des faux airs de Twin Peaks et de polar, mais dont l’économie locale aurait périclité après la faillite de la grande scierie. L’endroit n’abrite plus que quelques indéracinables et beaucoup de drames vivaces. Romain Renard a fait de ce lieu imaginaire une expérience à part: il a composé pour ses bandes dessinées une partition musicale originale, qu’il a notamment interprétée en concert et que l’on peut retrouver sur un site dédié. Tout ce fascinant travail d’immersion sera bientôt suivi d’un film d’animation en cours de réalisation. En…