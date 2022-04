Les heures sombres

RTS 2, JEUDI, À 22 H 40

Winston Churchill, 65 ans, est nommé le 10 mai 1940 d’urgence Premier ministre, après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque. Alors que plane la menace d’une invasion du Royaume-Uni par Hitler et que 200000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill découvre que son propre parti complote contre lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique quant à son aptitude à assumer la lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une décision fatidique: négocier un traité de paix avec l’Allemagne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou…