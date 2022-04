Les paroisses se sont dit oui

Un nouveau chapitre s’écrit pour l’unité pastorale Sainte-Marguerite de Bays (UP Glâne), qui regroupe les 16 paroisses du district. Lors des assemblées des paroisses du Châtelard, de Grangettes et Massonnens, qui se sont déroulées mi-avril, le projet de fusion entre les trois entités a été accepté. «Un moment de palpitations en pensant que l’on marque l’histoire de notre paroisse», a indiqué Nathalie Etienne-Jaquet, présidente de la paroisse du Châtelard et responsable du projet. Celui-ci a démarré il y a un an, lorsque des commissions s’étaient formées pour discuter de cette union.

La paroisse Saint-Bernard et Saint-Maurice, Le Châtelard verra le jour le 1er janvier 2023. Sa convention a été signée le 14 avril. Elle sera gérée par cinq conseillers paroissiaux, à savoir: Nathalie…