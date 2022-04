Les processus de soutien devraient être simplifiés, selon l’association faîtière K

CULTURE. La politique de soutien aux associations culturelles devrait être simplifiée et améliorée dans le canton. Réunie en assemblée au Bad Bonn à Guin, l’association K exprime ses inquiétudes dans un communiqué. Avec l’abandon du projet de fusion du Grand Fribourg et l’avenir incertain de l’agglomération, certaines contributions ne sont plus assurées. Cette situation entraîne aussi beaucoup d’incertitudes au niveau organisationnel. Pour l’association K, un guichet de contact unique et centralisé pour tout le canton est nécessaire. La faîtière soutient également une révision de la Loi sur la culture. Elle souhaiterait la mise sur pied d’une politique ambitieuse dans ce domaine: «C’est une importance stratégique pour le positionnement de Fribourg», affirme le communiqué.