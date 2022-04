Les symboles du pouvoir

Dans son nouvel ouvrage, l’historien charmeysan Pierre-Philippe Bugnard décrypte les lieux de pouvoir occidentaux, symboles des aspirations politiques qu’ils représentent.

VALENTIN CASTELLA

«Ah oui, c’est vrai que c’est pas mal!» Un selfie plus tard, voilà les promeneurs déjà partis en quête d’un nouvel endroit à photographier. Ils laissent derrière eux des monuments historiques, et donc forcément politiques, dont ils n’ont pas saisi le sens ou l’importance. Et pourtant, tout est là, devant leurs yeux. Il suffit de les observer.

Professeur émérite en histoire à l’Université de Fribourg et auteur de nombreux livres, le retraité charmeysan Pierre-Philippe Bugnard est, lui, un fin observateur de ces monuments symboles de pouvoir. Il en a d’ailleurs consacré un ouvrage, intitulé Voir le…