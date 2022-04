Liberté de vote au sujet de Frontext

MOTS D’ORDRE DE L’UDF. L’UDF Fribourg s’est prononcée sur les objets soumis en votation le 15 mai prochain. Elle préconise le non à la loi sur le cinéma: «Il n’est pas nécessaire que les citoyens soient informés des films à regarder.» Pour ce qui est de la loi sur la transplantation, c’est un non également: «Selon la loi, ces personnes sont mortes, mais biologiquement seulement 3% du corps est mort et 97% est encore en vie.» Par ailleurs, la formation s’en tient à la liberté de vote en ce qui concerne le développement de l’acquis Schengen (Frontex), se demandant «s’il faut accorder plus de poids à la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen ou persuader la Suisse de se retirer de l’accord de Schengen en disant non». Enfin, l’UDF soutient le transfert de propriété et…