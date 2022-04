Lutter contre le cancer par la fête

Pour ses 60 ans, le 11 juin prochain, la Ligue fribourgeoise contre le cancer a prévu, dans tout le canton, un vaste programme d’échanges, de partage et aussi de fête.

SANTÉ. Le 11 juin, la Ligue fribourgeoise contre le cancer (LFC) fêtera ses soixante ans. Et voit les choses en grand. Communiqué la semaine passée, à soixante jours des festivités, le programme couvre tous les districts et se terminera en apothéose par un cortège en ville de Fribourg et un grand événement à la BCF Arena.

«Ensemble, on y va!» dit le slogan de la fête. «Notre but», explique Alain Deschenaux, président du comité d’organisation, «est de proposer à la population un moment de partage et d’échanges avec les gens de la LFC et de l’Hôpital fribourgeois ainsi que des survivors qui ont vaincu la maladie, sont en…