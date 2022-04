Mépriser ou construire

Tribune libre

A propos du climat politique.

Faut-il s’accommoder de l’attitude réactionnaire de personnes ou groupes politiques qui provoquent leurs vis-à-vis? Ils utilisent sciemment des arguments subjectifs. Quel gâchis en France à la veille de l’élection présidentielle! Les ténors de la gauche comme de la droite ne mâchent pas leurs mots pour exprimer des contrevérités et tenter d’obtenir des suffrages à leur cause. Devant cette triste situation, les Français sont empruntés, ne sachant pour qui voter. Ce d’autant plus qu’aucun candidat n’a transmis un programme complet, à part celui du président sortant.

Que dire des républicains aux Etats-Unis qui contredisent systématiquement les propositions des démocrates? Et du conflit russo-ukrainien: les informations aux deux peuples et au…