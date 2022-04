M6, la chaîne devenue adulte, comme nous

Mes chats, ma télé et moi

La sixième chaîne française a fêté hier ses 35 ans. L’occasion d’un petit retour en arrière.

ANNIVERSAIRE. Trente-cinq ans déjà que «la nouvelle chaîne» est venue décoiffer TF1 et France Télévision. En prenant cinq minutes pour réfléchir à cet anniversaire, fêté hier soir lors d’une émission spéciale avec toutes les grandes figures de la chaîne, on a l’impression que, depuis sa création à nos jours, M6 est passée de l’adolescence à l’âge adulte. Comme nous. Parce que M6, au départ, c’était la chaîne musicale des jeunes. Charly et Lulu en ados demeurés le samedi matin avec Hit Machine, puis l’avènement du phénomène peroxydé Ophélie Winter. Chacun ses programmes mais, quand on a la quarantaine bien sonnée, M6 fut dans les années 1990 les rediffusions sans fin de La…