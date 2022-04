née Jaquet

VILLARVOLARD

Marie-Thérèse Drompt s’en est allée sereinement le 19 avril à la Maison bourgeoisiale de Bulle. La cérémonie du dernier adieu aura lieu en l’église de Villarvolard ce vendredi.

Marie-Thérèse est née le 30 mai 1924 dans le foyer d’Alice et Julien Jaquet aux Glânes, où elle passa toute sa jeunesse, entourée de sa sœur Madeleine et de ses frères René et Paul.

En 1949, elle épousa Alexis Drompt, de Villarvolard. De cette union naquirent quatre enfants: Marie-Anne, Jean-Paul, Bernard et Laurent. Suivirent neuf petits-enfants et huit arrière-petits-enfants. Marie-Thérèse était une femme droite qui prenait les devants pour que son foyer se porte bien.

Tout en s’occupant de sa famille, elle tint pendant quelques années une épicerie au centre du village. Elle appréciait…