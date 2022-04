Mesure pour acquérir les bases linguistiques

RÉFUGIÉS UKRAINIENS. Les réfugiés Ukrainiens de 16 à 21 ans peuvent bénéficier d’un soutien pour acquérir les bases des langues française et/ou allemande. En vigueur jusqu’à la fin de l’année scolaire, cette offre est proposée par la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) et la Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle (DEEF). Elle vise aussi à évaluer les compétences en vue d’intégrer une des voies du secondaire 2, précise un communiqué. L’enseignement a lieu dans des classes d’accueil organisées par le Service de la formation professionnelle. L’apprentissage des langues est complété par celui d’autres domaines, tels que la géographie, les mathématiques ou le civisme. Les intéressés s’inscrivent via la plate-forme jeune (www.fr.ch).