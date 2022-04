Neige abondante, gel, puis redoux: un vrai temps d’avril

SAISONS. Grâce au généreux soleil d’hier, la neige tombée jusqu’en plaine entre vendredi et samedi, comme ici à Bulle, a fondu à basse altitude. Mais l’incursion hivernale tardive de ce 1er avril a donné lieu à des quantités de neige «exceptionnelles» sur certaines régions du Plateau, selon MétéoSuisse. Et notamment à Fribourg, où 22 cm ont été relevés en 24 heures, soit un cumul approchant le record absolu – toutes saisons confondues – à cette station depuis le début des mesures en 1964. Cet épisode neigeux était dû à une descente d’air maritime arctique dans un régime dépressionnaire. Ce qui a provoqué un épisode de bise noire, celle qui apporte des précipitations. Ainsi, des cumuls importants ont été constatés à la limite entre Plateau et Préalpes où les reliefs, bien que peu élevés,…