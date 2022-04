Nos amis les riches se lavent souvent

Une époque formidable

Nous avons tous joué à cette discussion: «Tu ferais quoi, toi, si tu gagnais à la loterie?» Attention, il ne sera pas question ici des crouilles millions à peine suffisants pour arrêter de travailler, mais bien du tout, tout gros lot, celui qui permet de réaliser les rêves les plus fous. Du genre maison au bord de la mer sur une île paradisiaque ou appartement à New York, pour les plus classiques. D’autres ont des idées plus originales, à l’image de ce vieil employé grognon, qui répétait volontiers: «Si je gagne à la loterie, je rachète la boîte et je la ferme!» Il n’a pas gagné à la loterie, mais il a coulé une retraite paisible sur une île paradisiaque.

Tout le monde n’a toutefois pas besoin du hasard pour réaliser ses rêves. Prenez Jennifer Lopez et Ben Affleck. Il…