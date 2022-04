Nouveau lifting pour la collégiale

ROMONT. Quarante ans après avoir commencé les travaux de rénovation de l’extérieur et de l’intérieur de la collégiale, la paroisse de Romont a proposé en assemblée un nouveau crédit d’investissement relatif au bâtiment religieux. D’un montant de 600 000 francs, il a été accepté par la trentaine de personnes présentes. «Les premières retouches remontent à quatre décennies et nous avons déjà constaté qu’à certains endroits, la molasse était à nouveau attaquée, explique le président Benoît Chobaz. L’objectif est maintenant d’apporter des retouches au fil des ans, sans attendre de nombreuses années avant de recommencer.» Au total, les travaux commencés en 1976 ont déjà couté 8 millions de francs (6 millions pour l’extérieur et 2 millions pour l’intérieur et la pose d’un nouveau…