PRINGY

Patrick Rossier s’est éteint tout en douceur mercredi 6 avril, entouré par ses enfants, ses amis et le personnel bienveillant de la Villa St-François à Villars-sur-Glâne.

Patrick Rossier est né le 6 décembre 1955 à Vevey dans le foyer de Myèthe Rossier. Comme sa maman travaillait au chalet des Enfants de Pringy à plein temps et ne pouvait s’en occuper toute seule, il a été accueilli chez Cécile et Isidore Dafflon, amis proches de sa maman.

Après avoir effectué son école enfantine à Gruyères, il retourna ensuite avec sa maman pour suivre l’école catholique à Vevey et vivre au Mont-Pèlerin où elle travaillait. Très proche de Cécile et Isidore, qu’ils considéraient comme ses parents de cœur, il revenait à chaque vacance et le plus souvent possible. Il passa son temps entre Vevey et…