Pixels et caetera

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. La «stratégie d’éducation numérique» – c’est son nom – du canton pour l’école obligatoire consistera à la mise à disposition d’ordinateurs et de tablettes pour les élèves, dès l’école enfantine. Petit à petit, une tablette pour cinq élèves à l’école enfantine, une tablette pour quatre en 3H et 4H, puis un ordinateur pour 2 ou 3 élèves de la 5H à la 8H (on ne se bagarre pas…). Au CO, tous auront leur équipement informatique. L’ambition est, comment dire, ambitieuse: un élève, un ordinateur. Ou un ordinateur, un élève. Peu importe, car comme le pensait ce cher Michel de Montaigne (en substance): «Mieux vaut un ordinateur performant qu’un élève déconnecté.» CLAUDE ZURCHER