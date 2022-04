Pixels et caetera

CHACUN SON TOUR. Aux colleurs d’affiches en période électorale en France s’opposent les arracheurs d’affiches, qui sont souvent aussi, pour leur part, des colleurs d’affiches. Etonnante superposition de bribes et morceaux à la Rauschenberg, rajoutés et déchirés, qui ne valent pas mieux que les posts de réseaux sociaux, mais disent autant, voire mieux, la fragmentation du propos politique exprimé en mesures et réformes, sorties tout droit de la sacoche d’un vétérinaire de campagne. Le plus marquant sans doute dans cette période électorale, c’est l’absence d’expression d’une culture politique au sens d’un rattachement à une histoire, à des courants de pensée, voire à une idéologie. Au quiz de la filiation, il est plus facile de remonter à la haine de l’étranger d’un certain Z. qu’à la…