Pixels et caetera

ANGELA. Mon nouveau dada: dénicher des livres d’occasion aux pages cornées. Peu importe l’auteur, le domaine, seules comptent ces pages aux coins rabattus. Certains bouquins portent le nom de leur ancien lecteur, d’autres des traces de préparation d’examen, mais les plus énigmatiques – et les plus rares – ce sont les volumes de poésie, sans indication aucune, sinon marqués par ce geste choisi en haut de la page. C’est le cas du Gardeur de troupeaux et autres poèmes, de Pessoa (Gallimard), acquis cette semaine pour un franc. Un coin replié appelle aussitôt à la lecture de la page 126: «Lorsque reviendra le printemps/peut-être ne me trouvera-t-il plus en ce monde./J’aimerais maintenant pouvoir croire que le printemps est un être humain/afin de pouvoir supposer qu’il pleurerait/en voyant…