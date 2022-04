FRIBOURG

En collaboration avec La Spirale, Fri-Son accueille ce jeudi (dès 19 h 30) les Londonniens de Portico Quartet. «Le groupe évolue dans un style jazztronica, minimaliste et cinématographique, lequel est fortement influencé par des éléments venus de la musique électronique et ambient», annonce le club de la Fonderie. Adepte de mathrock, post-punk, jazz, electronica, District Five se produira en première partie.