Que fait cette route sous la voie?

Un lecteur de La Gruyère s’étonne de voir, sur le chantier de la voie normale Bulle-Broc, une bande de goudron être posée sous le ballast. La parole à un responsable des TPF.

JEAN GODEL

FERROVIAIRE. Non, on ne construit plus les lignes de chemin de fer comme au temps du Far West. Les Bullois ont tout le loisir de s’en rendre compte en ce moment, avec les importants travaux en cours entre Bulle et Broc.

Un de nos lecteurs s’est toutefois étonné de constater que, sous les futures voies, les ouvriers commen- çaient par poser un ruban de bitume à quelques dizaines de centimètres sous terre. Route provisoire pour faciliter l’accès au chantier? Non: nouvelles normes de construction, répond Jean Slavik, chef du Programme Bulle aux Transports publics fribourgeois (TPF).

«Ce que l’on vise, c’est une…